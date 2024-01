Nainggolan provoca i tifosi della Roma: «Mourinho? Osannato per aver vinto una coppetta» Le parole dell’ex giallorosso

Durante una sua diretta su Instagram, l’ex Roma, Radja Nainggolan, ha commentato l’esonero di Mourinho:

«La piazza sta dietro a Mourinho e ci sta, perchè ti ha fatto vincere una Conference, che per me non è un trofeo che conta visto che neanche esisteva tre anni fa»