Nainggolan nei guai: arrestato dalla polizia belga. Il motivo

Radja Nainggolan, ex centrocampista del Cagliari, sarebbe stato arrestato in Belgio per aver mostrato una patente non valida

Disavventura per l’ex centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan in Belgio: il ninja sarebbe stato arrestato per aver mostrato una patente non valida ad un posto di controllo.

La notizia giunge dal media belga Het Nieuwsblad, che riporta come Nainggolan avrebbe esibito una patente non valida, che gli era stata ritirata tempo fa, senza aver superato l’esame per riottenerla. Presto dovrebbe essere rilasciato ma rischia ulteriori sanzioni per questo reato. Lo riporta tmw.