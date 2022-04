Nainggolan: «Con Inzaghi parlammo 6 ore. Quel rigore sbagliato contro la Lazio...»

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera. Tra queste, c’è anche un retroscena legato a mister Inzaghi:

PRIMO ANNO A SAN SIRO – «Mi ha voluto Spalletti. Ho segnato sei gol, ci siamo qualificati di nuovo in Champions, poi ho preso qualche fischio di troppo dopo un rigore sbagliato in Coppa con la Lazio. Conte, in estate, fu schietto e sincero. Lui mi aveva cercato ai tempi del Chelsea nel 2016, già allora voleva anche Lukaku».

INZAGHI – «Le dico questa: tempo fa ci siamo ritrovati in aereo per andare in vacanza alle Maldive. Siamo stati 6 ore a parlare di calcio, abbiamo anche amici romani in comune. In estate mi ha chiesto di restare all’Inter, ma sono tornato in Belgio. Ormai ero fuori dai piani della società».