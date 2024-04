Nainggolan critica Tudor: «Come ca*** si fa a mettere nel derby in panchina Luis Alberto»

Nainggolan, il giocatore belga critica in modo netto le scelte tattiche del tecnico croato nel derby con la Roma

Ai microfoni di Controcalcio ha parlato Radja Nainggolan, il quale alla luce della sconfitta della Lazio con la Roma critica le scelte tattiche di Tudor soffermandosi su Luis Alberto

PAROLE – Luis Alberto panchina in un derby di Roma, ma come cazzo fai? È l’unico giocatore che può mettere qualità davanti, deve giocare tutta la vita. Immobile non mi piace come stile di gioco ma è stato importante per la Lazio in questi anni. L’unico giocatore che può servire Immobile è Luis Alberto. Se metti uno metti anche l’altro. Se fai giocare Taty, che mi piace, puoi fare scelte diverse anche in mezzo a al campo