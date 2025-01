Sabatini racconta: «L’arresto di Nainggolan? Mi ha fatto diventare matto, ma non è certo un delinquente»

Le parole del dirigente sportivo Walter Sabatini sull’arresto di Radja Nainggolan. Ecco che cosa ha detto

Walter Sabatini, in una intervista a La Repubblica, ha parlato del caso che ha coinvolto l’ex rivale della Lazio Radja Nainggolan, arrestato ieri dalla polizia belga per traffico di stupefacenti. L’ex direttore sportivo della Roma – dove aveva conosciuto il calciatore – ha preso le difese del belga. Ecco cosa ha detto.

LE SUE PAROLE SU RADJA NAINGGOLAN – «Radja è vivace, uno scapestrato. Ma non è certo un delinquente. Non credo possa aver fatto qualcosa che meriti la galera. È un uomo che non può andare neanche in commissariato, altro che carcere. È un ragazzo buono, di una bontà generosa e qualche volta questa generosità lo porta a fare cose un po’ ingenue. Però stiamo parlando di un ragazzo sano, un po’ frivolo, magari».