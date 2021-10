Bayern Monaco, Nagelsmann positivo al Covid: era vaccinato

Il Bayern Monaco ha comunicato che l’allenatore Julian Nagelsmann è positivo al Covid-19. La nota del club

Attraverso una nota ufficiale, il Bayern Monaco ha comunicato la positività al Covid-19 dell’allenatore Julian Nagelsmann che già ieri non era in panchina contro il Benfica per precauzione.

IL COMUNICATO – «Julian Nagelsmann è risultato positivo al Coronavirus nonostante la completa protezione vaccinale. Tornerà a Monaco separatamente dalla squadra con un pilota di ambulanza e lì andrà in isolamento domestico».