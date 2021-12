Mutti: «La mano di Sarri non si vede, l’anno scorso gioco più fluido»

Intervista esclusiva a Bortolo Mutti. L’allenatore ha parlato a CalcioNews24.com affrontando i temi d’attualità del calcio italiano

Bortolo Mutti, ex allenatore fra le altre di Atalanta, Napoli, Palermo, Bari, Livorno, ha parlato in esclusiva a Calcionews24 tr i vari temi anche della Lazio, ecco le sue parole:

«Il gioco mi dice di no: la Lazio l’anno scorso aveva una manovra più fluida perché era un gioco consolidato nel tempo, con i giocatori nei propri ruoli, perché c’era un modo di porsi che Inzaghi aveva costruito nei suoi anni alla Lazio, anche portando a casa trofei importanti. Sarri oggi forse è lontano dal cambiamento. Ci vuole tempo, è necessario quando vai in una realtà dove per tanti anni si è giocato in un certo modo e devi imporre delle situazioni dove trovi difficoltà anche a livello individuale, penso a Lazzari che era dominante nel 3-5-2, che vorrebbero tutti, ma ora è una riserva. Ci sono delle situazioni che fai fatica a inquadrare e a quadrare in virtù del progetto che vai a proporre, ci vorrà il suo tempo».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE A MUTTI