Muslera: «Stavo per firmare il rinnovo con la Lazio ma…»

Muslera, le parole dell’ex portiere biancoceleste in merito alla decisione di andare via dalla Lazio per il Galatasaray

Fernando Muslera, ex portiere della Lazio, ha rilasciato un’intervista al portale turco Yeni Safak in merito alla decisione di passare al Galatasaray nel 2007.

«Stavo firmando un altro contratto di 5 anni con i biancocelesti, poi le cose non sono andate come desiderava il club. Ho ricevuto subito un’offerta dal Galatasaray, a quel punto ho chiamato Diego Lugano per parlargli di questa proposta. Mi sono consultato con lui, mi disse: ‘se è qualcosa di serio, allora dovresti andare a Istanbul senza nemmeno pensarci’. E così feci…».