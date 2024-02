Lazio Bayern Monaco, Musiala carico: «Ho sentito parlare dell'atmosfera dell'Olimpico, non vedo l'ora di...»

Lazio-Bayern Monaco, Musiala carico in vista della sfida di domani in Champions League contro i biancocelesti: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai canali ufficiali del Bayern Monaco, Musiala ha parlato così in vista della sfida di domani contro la Lazio, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League:

PAROLE – «Le partite di Champions League sono sempre speciali. Non vedo l’ora di vivere l’atmosfera dell’Olimpico, ne ho sentito parlare molto. Abbiamo giocato anche in trasferta nel girone con un’atmosfera davvero unica. Attendiamo con particolare ansia partite come questa».