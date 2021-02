Mateo Musacchio sarà titolare in Inter-Lazio: il difensore ha vinto il ballottagio con Patric e partirà dal primo minuto

Pochi dubbi per Inzaghi verso l’Inter. Recuperati Acerbi e Luis Alberto, l’unico punto interrogativo era in difesa. Come spiega La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere Musacchio a partire titolare: panchina, dunque, per Patric.

La formazione sarà dunque la stessa che Inzaghi ha schierato contro il Cagliari: il giocatore argentino giocherà il suo secondo match da titolare.