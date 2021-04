Musacchio verso il ritorno in Liga: c’è l’accordo con un club spagnolo

Mateo Musacchio verso il ritorno in Liga. Il difensore argentino avrebbe già l’accordo con il Real Betis. Le ultime

Il portale spagnolo Fichajes.net ne è certo: il futuro di Mateo Musacchio non sarà in biancoceleste, ma in Spagna. Come riporta il sito di informazione calcistica, il difensore argentino avrebbe già un accordo con il Real Betis.

Il giocatore, arrivato a gennaio dal Milan in prestito fino a giugno, non rimarrà alla Lazio. La società non sembra convinta di trattenerlo e inoltre la possibilità di tornare in Spagna farebbe gola al difensore.