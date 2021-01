Musacchio in gruppo a Formello: «Già a lavoro» FOTO

Secondo allenamento in gruppo per Mateo Musacchio. Il difensore corre verso la prima convocazione con la Lazio

Musacchio si è presentato alla Lazio, poi di corsa sul campo di Formello per mettere in archivio il secondo allenamento in biancoceleste. Il giocatore corre verso la prima chiamata di Inzaghi e chissà che il tecnico non decida di lanciarlo già domenica, contro l’Atalanta.

Quest’avventura nella Capitale può essere il trampolino per il suo rilancio, dopo il periodo opaco trascorso al Milan. Su Instagram, ha mostrato tutta la voglia di rendersi di nuovo importante.