Musacchio è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Arriva per un milione: il Milan lo comprò a 18

Rinforzo per la Lazio. La difesa biancoceleste si arricchirà di un nuovo elemento: Mateo Musacchio, in arrivo dal Milan. Il giocatore, in scadenza a giugno con il club rossonero, arriverà per solo un milione di euro.

Una perdita importante per il Milan dal punto di vista del bilancio: nel 2017, infatti, il club lo aveva preso per 18 milioni dal Villarreal.