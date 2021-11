Muriqi risponde ad un tifoso: il messaggio del kosovaro sui social – FOTO

Muriqi non sta vinvendo un grande momento alla Lazio, a confermarlo è lo stesso calciatore che ha risposto così ad un tifoso sui social

No Immobile no party. Senza il capitano biancoceleste contro la Juventus il tridente con Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro falso nove è stato incapace di minacciare seriamente Szczesny. Nemmeno Muriqi da subentrato ha fatto la differenza, per centimetri ha mancato il pareggio di testa su torre di Milinkovic.

Il kosovaro non sta vivendo un grande momento ed è spesso oggetto di critiche sui social. C’è però anche qualche tifoso che lo difende e proprio ad un tweet di uno di questi lo stesso calciatore ha risposto con un commento che conferma lo stato d’animo non proprio idilliaco:

Grazie per essere sempre al mio fianco fratello,il tua pirata gia morte (mentalmente) — Vedat Muriqi (@MuriqiVedat) November 20, 2021

«Grazie per essere sempre al mio fianco fratello, il tuo Pirata è già morto (mentalmente)»