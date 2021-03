Muriqi e Pereira, solo due mesi per scrivere il futuro: la Lazio osserva

Ancora incerto il futuro di Vedat Muriqi e Andreas Pereira con la maglia della Lazio: i prossimi due mesi saranno decisivi

Arrivati a Roma carichi di aspettative da parte di critica e tifosi, soprattutto a causa delle cifre spese per acquistarli, Vedat Muriqi e Andreas Pereira stanno deludendo. Pochi minuti giocati e bassa incisività da parte di entrambi, con pochissime reti e pochissimi assist messi a segno.

Per questo, come riportato da Il Messaggero, i prossimi due mesi saranno decisivi per il futuro di questi due giocatori. Per quanto riguarda il brasiliano, la Lazio non sembra disposta a sborsare i 26 milioni di euro per il riscatto chiesti dal Manchester United: pertanto, potrebbe prolungare il prestito oppure trattare a cifre più basse. Per il kosovaro, invece, si potrebbe attendere ancora, anche se il peso dei 18 milioni spesi la scorsa estate continua ad incidere molto sul giudizio delle sue prestazioni.