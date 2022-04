Muriqi tra i candidati per il giocatore del mese in Liga: i dettagli

Muriqi continua a far parlare di sé in Spagna e per le sue prestazioni con il Maiorca, tanto che potrebbe diventare giocatore del mese

Muriqi continua a far parlare di sé in Spagna e per le sue prestazioni con il Maiorca, tanto che potrebbe diventare giocatore del mese.

Il kosovaro potrebbe prendersi la scena, ma ha di fronte degli avversari non di poco conto, tra cui spiccano Benzema e Aubameyang. Non resta che vedere chi la spunterà.