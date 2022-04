Muriqi non sarà riscattato dal Maiorca: due club turchi sulle sue tracce

Il Maiorca non riscatterà Muriqi, si aprono piste turche: Fenerbahce e Galatasaray sarebbero sulle sue tracce

Sembra ormai una certezza: il Maiorca non riscatterà Muriqi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, conclusa l’avventura spagnola, il giocatore tornerà alla Lazio per poi essere nuovamente ceduto.

Secondo la rosea, sulle tracce del giocatore ci sarebbero Fenerbahce – suo ex club – e Galatasaray: l’ipotesi turca, quindi, sembra la più probabile.