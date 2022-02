Muriqi Maiorca, l’allenatore: «Può essere una risorsa in più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Maiorca Luis Garcia ha parlato di Muriqi, sottolineando come il kosovaro si sia subito ambientato bene. Queste le sue parole, riportate dal portale comuniate.com:

«È pronto per giocare, perché è un calciatore che si è allenato e ha giocato. Può fare novanta minuti e non ci sono problemi. Muriqi deve cambiare il nostro modo di giocare. Deve essere una risorsa in più. Sappiamo che se ci avviciniamo all’area, dobbiamo provare a finalizzare, perché Muriqi è più dominante nel gioco aereo. È una risorsa in più che finora non abbiamo avuto e dovremo sfruttare nella giusta misura. Né diventare ossessionati da lui, né fare quello che abbiamo fatto l’altro giorno, che era cercarlo costantemente».