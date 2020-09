Muriqi pronto per la Lazio: ecco quando sarà a disposizione

Muriqi ha firmato con la Lazio, ma non è ancora a disposizione di Inzaghi. Il ragazzo deve risolvere alcuni obblighi burocratici

L’arrivo a Roma, la firma sul contratto, le visite mediche e poi di nuovo in Turchia. Nonostante Muriqi si sia legato alla Lazio con un contratto di 5 anni (a 2,2 milioni), non si è ancora aggregato col gruppo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo deve ultimare alcuni obblighi burocratici per il permesso di lavoro, essendo un giocatore extracomunitario. Bisognerà attendere anche per vederlo in campo: reduce da uno stiramento, lo staff medico lo valuterà al rientro (probabilmente venerdì) per capire i tempi del totale recupero. Inzaghi spera comunque di averlo a disposizione per l’esordio stagionale della Lazio contro il Cagliari.