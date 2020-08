Muriqi, il Rizespor pronto ad incassare con la sua cessione

Il futuro alla Lazio di Muriqi è in stand-by, ma dalla Turchia c’è già chi si sfrega e mani.

Prima la notizia lanciata dai quotidiani italiani, poi la smentita del Fenerbahce. Il destino in biancoceleste di Vedat Muriqi, attaccante kosovaro, sembra tramutarsi in un nuovo rebus.

Se da un lato il club di Istanbul non ha alcuna fretta di cedere il giocatore, un altro club turco si augura invece la cessione. Si tratta del Rizespor, ex-club di Muriqi. Secondo gli accordi tra le due società, il club riceverebbe circa il 15% del valore della prossima cessione di Muriqi. Su 18 milioni sarebbero circa 2 milioni di euro.