Muriqi è il 359° marcatore della Lazio: il primo kosovaro a segnare in Serie A

Vedat Muriqi con il gol all’Atalanta è diventato il 359° marcatore della Lazio: primo kosovaro a segnare in Serie A

Primo kosovaro a segnare in serie A, cosa non riuscita alla meteora biancoceleste Valon Berisha ma neanche a Rrahmani, Vojvoda e ovviamente al portiere Ujkani, arrivati in Italia prima di lui, Muriqi è il 359° laziale ad entrare tra i marcatori nella storia del massimo campionato. Tre i nomi nuovi stagionali, il Pirata arriva dopo Lazzari e Pereira.

Dopo un girone difficile e complicato, il kosovaro si è finalmente sbloccato diventando subito bestia nera dell’Atalanta alla quale ha segnato due gol (uno in Coppa Italia) in appena quattro giorni. Una sorta di liberazione per Muriqi che ha dovuto convivere per un girone intero con il peso di quei 20 milioni di euro speso per acquistarlo che ne hanno fatto il secondo acquisto più oneroso della gestione Claudio Lotito.