Muriqi è a Roma, domani le visite mediche in Paideia: la situazione

Vedat Muriqi è tornato a Roma e domani sosterrà le visite mediche in Paideia. Le ultime sul suo futuro

Vedat Muriqi è a Roma dopo che l’affare con il Bruges è saltato per il cambio di formula di trasferimento da parte dei belgi.

Secondo il Corriere dello Sport l’attaccante del Kosovo sosterrà domani le visite mediche in Paideia per ottenere l’idoneità sportiva per la stagione in arrivo. Tra domani e martedì, dunque, il calciatore si dovrebbe unire alla squadra biancoceleste ed essere di nuovo a disposizione del tecnico Maurizio Sarri