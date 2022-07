Muriqi Bruges, dal Belgio: «Affare saltato, condizioni fisiche mediocri»

Secondo alcuni siti d’informazione belga sarebbe saltato il passaggio di Vedat Muriqi al Bruges. Le ultimissime

Ore 18.00 – Dal Kosovo smentiscono la ricostruzione belga e affermano che l’attaccante è pronto a firmare con il Bruges.

Ore 17.45 – Il club belga, secondo quanto scrive Tomas Taecke, avrebbe chiesto ai biancocelesti di cambiare la formula: passando da titolo definitivo a prestito con diritto di riscatto. La Lazio non ha aperto a questa possibilità.

Ore 17.15 – Vedat Muriqi non si trasferirà al Bruges. Secondo quanto riportano diversi siti di informazione belga, il trasferimento sarebbe saltato perché il kosovaro non ha superato le visite mediche.

Ci vorrebbero tra le 6 e le 7 settimane per rimettere in forma l’attaccante – sempre secondo HNL – e per questo il Bruges avrebbe scelto di tirarsi indietro. Novità sono attese nelle prossime ore.