Muriel, ‘El Gordo’ è lo spauracchio della Lazio

Luis Muriel è pronto a colpire ancora la Lazio. Il colombiano è tra i migliori attaccanti di Serie A in rapporto alle occasioni create. Lo scorso anno l’ex Siviglia fu il miglior marcatore della Serie A da subentrante, quest’anno sta incrementando il minutaggio, pur partendo ancora spesso dalla panchina, ma è già in doppia cifra (11) e insegue Ciro Immobile, a due lunghezze di distanza (13). Mercoledì in Coppa Italia è stato decisivo nel fornire l’assist per la rete del temporaneo 2-2 di Malinovskiy, ma non è riuscito a calciare verso la porta. Nel finale di gara ha lasciato il campo, ma non è escluso che Gasperini possa concedergli più di una mezz’ora domenica in campionato contro i biancocelesti. Duvan Zapata ha riposato nella prima ora di gara nei quarti di Coppa prima di entrare e calciare il penalty poi parato da Reina, dovrebbe partire dal primo minuto. Il dubbio del tecnico dell’Atalanta è quello di schierare la coppia pesante con i due centravanti accompagnati da Ilicic, ma alla vigilia del match è ancora in vantaggio la coppia Ilicic-Zapata, con Pessina sulla trequarti e la mediana composta de de Roon – al rientro – e Freuler.