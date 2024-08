Munoz Lazio Primavera, SUBITO IN GOL: il gioiellino biancoceleste si presenta COSI’ all’esordio

Munoz Lazio Primavera, subito in gol il giovane talento spagnolo: così il gioiellino biancoceleste si presenta all’esordio

Pronti via e Cristo Munoz si presenta con un gol. Il giovane talento spagnolo, arrivato dal Barcellona in questa sessione di calciomercato, ha impiegato poco più di 30 minuti per timbrare il cartellino all’esordio contro l’Empoli.

Palla interessante di Balde per il giocatore iberico, che ha saltato anche il portiere toscano prima di insaccare a porta vuota portando sull’1-0 la sua Lazio Primavera.