Muller Lazio, il tedesco conferma tutto: «A fine stagione lascerò il Bayern ma non è certamente per mia scelta»

Muller Lazio, il tedesco che è stato accostato al club biancoceleste annuncia ufficialmente il suo addio al Bayern a fine stagione sui social

Come in tutte le bellissime storie che hanno un inizio e una fine, anche quella di Muller che piace ed è stato accostato in queste ultime ore alla Lazio, è giunta al termine con il Bayern Monaco. A confermare il tutto è il giocatore tedesco con un post social che non lascia dubbi a tal proposito:

POST – Dopo le tante speculazioni che mi hanno riguardato in questi ultimi giorni, vorrei cogliere l’occasione per fare chiarezza. Anche dopo tutti questi anni, a prescindere dal minutaggio, mi diverto ancora molto a stare in campo con i miei compagni e a lottare per vincere con questi colori. Un ruolo nel quale mi vedevo anche nel prossimo anno. Nonostante ciò, il club ha scelto di non negoziare un nuovo contratto il rinnovo di contratto con me. Questo non era ciò che io volevo, ma è importante che il club segua le proprie idee e i propri progetti