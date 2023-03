Mudingayi: «La Lazio sta facendo una stagione strepitosa»

Mudingayi, l’ex centrocampista della Lazio esamina e commenta la stagione dei biancocelesti ai microfoni di TMW

PAROLE – La Lazio sta facendo una stagione strepitosa, ma non dimentichiamoci che manca ancora tanto alla fine del campionato. Sarri aveva solo bisogno di un po’ di tempo, adesso il suo lavoro si vede. Auguro ai biancocelesti di arrivare il più in alto possibile perché i giocatori e la società lo meritano, così come la tifoseria che è veramente fantastica