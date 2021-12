La moviola di Venezia Lazio: manca un rigore per i biancocelesti

Venezia Lazio, Maresca bocciato per la direzione del match: manca un rigore ai biancocelesti, esagerato il rosso a Tessmann

Sulle colonne del Corriere dello Sport, è stato analizzato l’operato di Maresca durante Venezia-Lazio. Il fischietto partenopeo non è stato promosso a pieni voti, anzi…secondo il quotidiano è responsabile di più di un errore, come il rigore non assegnato ai biancocelesti: «Ebuhei va a caccia del pallone, non lo trova ma aggancia il piede destro di Lazzari: poteva starci il rigore, non sarà clamoroso, ma il contatto c’è ed è evidente».

E sul rosso a Tessmann: «Cerca di calciare il pallone, allunga la gamba sinistra e tocca Luis Alberto, Maresca (male sul disciplinare) estrae il rosso. Vabbè, Buon Natale…».