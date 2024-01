Udinese Lazio, la moviola dei quotidiani: Sacchi bocciato. E su Isaksen...

Udinese Lazio, la moviola dei quotidiani: bocciata la direzione di gara dell’arbitro Sacchi. Manca un rosso ai padroni di casa

La moviola del Corriere dello Sport boccia la direzione di gara dell’arbitro Sacchi nella sfida di ieri tra Udinese e Lazio:

«Non tutto limpidissimo per Sacchi, gara piena di tensioni (ecco, forse anche in questo senso poteva fare di più): la chiude con ben 8 cartellini gialli e addirittura 38 falli fischiati, tanti e forse troppi. Perdona Kristensen da un possibile secondo giallo. Isaksen finisce giù in area dell’Udinese, toccato non in maniera volontaria (ma non conta) da Joao Ferreira sulla gamba sinistra. Vero, il giocatore dell’Udinese non cambia mai direzione di corsa, ma il suo incedere finisce per danneggiare Isaksen che stava per ricevere il pallone».