Moviola Sampdoria Lazio: Fabbri sbaglia ad espellere Milinkovic

Moviola Sampdoria Lazio: all’interno di una gara gestita bene da Fabbri pesa tanto l’espulsione a Milinkovic: decisione esagerata

La Lazio di Maurizio Sarri è tornata ieri alla vittoria sul campo della Sampdoria, un netto 1-3 che rappresenta un ottimo viatico per la sfide contro Galatasaray e Sassuolo. Tuttavia, proprio per la gara contro i neroverdi, Sarri dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic, espulso al 66′ del secondo tempo dall’arbitro Fabbri.

Ed è proprio questa la decisione che viene contestata dalla moviola dei quotidiani: Fabbri, all’interno di una gara comunque ben gestita (bravo a non concedere rigore per il lieve contatto tra Candreva e Felipe Anderson nella ripresa), sbaglia clamorosamente nell’espellere il serbo al quale poco prima non fischia una clamorosa trattenuta in ripartenza di Adrien Silva. Corriere dello Sport, Gazzetta e Messaggero giudicano dunque rivedibile la prova di Fabbri. In particolare il Corriere la descrive come una pessima figura.