Lazio Udinese, la moviola dei quotidiani: Aureliano senza personalità. E nel finale di gara...

Lazio-Udinese, la moviola dei quotidiani: Aureliano dirige senza alcuna personalità soprattutto nel concitato finale di gara

La moviola dei quotidiani oggi in edicola boccia la direzione di gara dell’arbitro Aureliano nella sfida di ieri sera tra Lazio e Udinese. Di seguito il giudizio de Il Messaggero:

PAROLE – «Consente a Okoye di perdere mezzo minuto per ogni rinvio dal fondo e lo ammonisce solo dopo un’ora. Mostra il giallo a Felipe per un anticipo netto su Lucca. Personalità quasi sotto zero anche nel finale ad alta tensione».