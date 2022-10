Moviola Lazio Sturm Graz, disastro Stegemann: quanti errori

La moviola di Lazio-Sturm Graz evidenzia i tanti errori di Stegemann, arbitro del match dello stadio Olimpico

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tedesco perde in più di un’occasione il controllo del match, gestendo malissimo i cartellini gialli. In ritardo sul rigore, dove non viene perfettamente coadiuvato da Fritz al Var, ed esagerato sull’espulsione di Lazzari. Insomma, una prestazione a dir poco insufficiente.