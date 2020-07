MOVIOLA Lazio Sassuolo: gli episodi chiave del match

Gli episodi chiave del match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/20: la moviola di Lazio-Sassuolo

A dirigere la sfida tra Lazio e Sassuolo, valida per la 32esima giornata di Serie A è Di Bello di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Imperiale. Il IV Uomo è Di Martino, mentre gli addetti VAR ed AVAR sono Aureliano e Longo.

GLI EPISODI CHIAVE DEL MATCH

10′ – Annullato il vantaggio del Sassuolo dopo consulto VAR per fuorigioco di Raspadori. Il direttore di gara aveva inizialmente convalidato la rete, reputando Marco Parolo autore del retropassaggio decisivo. Il primo tocco invece era del giocatore del Sassuolo.

60′ – Reclama un rigore Djuricic per una trattenuta da parte di Bastos in area di rigore.

Il giocatore del Sassuolo, dopo aver calciato, cade a terra. In realtà il difensore della Lazio si appoggia lievemente all’avversario, non ostacolando la conclusione che termina al lato di pochissimo.