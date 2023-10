Moviola Sassuolo Lazio, il CorSport perdona Di Bello: «6 in pagella» per l’arbitro che sbaglia valutazione sul rosso a Provedel

Secondo il Corriere dello Sport, nonostante la topica in occasione del rosso – poi tolto – a Provedel, l’arbitraggio Di Bello è comunque da 6 in pagella.

ROSSO ANNULLATO A PROVEDEL – Lancio di Toljan, Provedel esce e prende il pallone con le mani, l’arbitro è molto in ritardo (situazione impossibile per lui), lo è anche l’assistente Bettegoni, che suggerisce il rosso per DOGSO (siamo molto laterali, ma la porta è vuota). Immaginando Provedel con le mani fuori dall’area: in realtà il pallone resta sempre sulla linea di porta. Il Var (Di Paolo) controlla e fa cambiare la decisione.

GIALLO A ROVELLA – Da rivedere il giallo per Rovella: vero, interviene con il piede teso, ma l’intervento è basso, prende il pallone pieno e mai Pinamonti, anche lui col piede a martello.