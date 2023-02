Moviola Lazio-Sampdoria: non convince Colombo. Su Pedro ci stava il rigore

Moviola Lazio Sampdoria: non convince l’inesperto Colombo. Su Pedro ci stava il rigore, l’analisi dell’esempio

Sul Corriere dello Sport la moviola analizza la prova dell’arbitro Colombo di Lazio–Sampdoria.

Non convince appieno il giovane Colombo, osservato speciale ieri all’Olimpico: al netto delle sole 12 partite in Serie A (discriminante che va tenuta presente), resta qualche dubbio su un contatto Leris-Pedro, c’è qualcosa da rivedere dal punto di vista disciplinare (Pedro su Gabbiadini è giallo scritto, tanto per dire), mentre giudica bene la caduta di Zaccagni nell’area della Samp. La chiude con 23 falli fischiati e 4 cartellini gialli.

L’EPISODIO – Pedro ruba il tempo a Leris che si vede tagliato fuori, è dietro lo spagnolo in vantaggio di posizione sul pallone. Leris mette il braccio sinistro sulla spalla e sul petto dell’avversario, siamo ancora appena fuori area, poi c’è una “tamponata” che avviene dentro. Insomma, poteva starci anche il rigore, non clamoroso (infatti il VAR non sarebbe intervenuto) ma assolutamente non inventato.