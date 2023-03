Moviola Lazio-Roma, il CorSport boccia Massa: «Ecco perché si era scelto Doveri»

Imprecisa e insicura la direzione dell’arbitro Massa nella sfida di ieri tra Lazio e Roma: il Corriere dello Sport lo boccia

La moviola del Corriere dello Sport boccia duramente la direzione di gara dell’arbitro Massa nella sfida di ieri tra Lazio e Roma. Rocchi aveva deciso di affidare il derby ad un romano, Doveri, e per il clima da far-west che l’arbitro designato non è riuscito a placare forse non aveva tutti i torti, scrive il quotidiano.

Giuste le due ammonizioni ad Ibanez che costano il rosso al difensore, errata la gestione del post-rissa tra le panchine nonostante le espulsioni di Ianni e Nuno Santos. Manca un secondo giallo a Mancini e uno a Milinkovic, inoltre Massa sorvola sulla reazione di Cataldi al fallo di Zalewski (leggero calcetto). Giusto annullare il pareggio della Roma per il fuorigioco di Smalling. Di Paolo al VAR è impotente: forse pure troppo.