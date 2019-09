La moviola di Lazio-Roma: rigore giusto concesso da Guida, ma i cartellini…

A dirigere il derby della Capitale tra Lazio e Roma sarà l’arbitro Marco Guida di Torre Annunziata. Qui l’analisi della sua direzione

Sarà Marco Guida a dirigere il primo derby stagionale tra Lazio e Roma. Primo gettone nella stracittadina capitolina per il fischietto di Torre Annunziata. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Carbone e Bindoni. IV°uomo sarà Rocchi. Al Var è stato disegnato Mazzoleni, AVAR Vivenzi.

PRIMO TEMPO

2′ Brutto fallo di Florenzi su Acerbi, ma per Guida non ci sono gli estremi per l’ammonizione.

16′ Fallo di mano in area di Milinkovic. Guida assegna giustamente il calcio di rigore.

25′ Ammonito Luiz Felipe per un intervento in ritardo. Gestione non ottimale dei cartellini di Guida che non ha ammonito in precedenza Dzeko.

31′ Brutto intervento di Zaniolo su Luiz Felipe. Inzaghi chiede a gran voce il rosso, ma Guida opta per il giallo. Probabilmente è giusta la decisione dell’arbitro.

SECONDO TEMPO

49′ Lazzari resta a terra nell’area della Roma dopo una gomitata di Kolarov. Guida fa proseguire.

88′ Santon interrompe una ripartenza della Lazio. Sarebbe stato secondo giallo, ma Guida non estrae nessun cartellino.

92′ Annullato un gol alla Lazio. Fuorigioco di Jony autore dell’assist per Lazzari.