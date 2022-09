Moviola Lazio Napoli, il dubbio di Gazzetta: Mario Rui Lazzarri, perché Sozza non lo rivede?

Nell’analisi degli episodi da moviola di Lazio-Napoli, La Gazzetta dello Sport si pone un interrogativo sul contatto Mario Rui-Lazzari in area

La Gazzetta dello Sport, nella sua analisi degli episodi da moviola di Lazio-Napoli, si pone un grosso interrogativo sulla gestione del contatto in area di rigore tra Mario Rui e Lazzari da parte dell’arbitro Sozza.

LA MOVIOLA – «Il trillo dell’orologio di Sozza fuga ogni dubbio dopo la zuccata di Kim al 38’ del primo tempo, pallone che sbatte sul palo prima di venire smanacciato fuori dallo specchio da Meret. Il pareggio del Napoli è buono per questione di centimetri se non di millimetri: la goal-line technology accerta che è stata varcata completamente la linea di porta. Le proteste della Lazio sono per un presunto fallo di Kim su Luis Alberto prima dell’arrivo del pallone, ma la spinta è leggerissima, lo spagnolo nemmeno cade in terra. Al 22’ della ripresa, percussione di Lazzari in area napoletana fermata da Mario Rui: il braccio del portoghese è largo e alto, ad altezza volto. Sozza fa continuare e non viene richiamato al monitor dal Var Fabbri. Perché?».