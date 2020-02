MOVIOLA Lazio Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2019/20: moviola Lazio Inter

A dirigere il match fra Lazio e Inter valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2019/2020 sarà l’arbitro Gianluca Rocchi con gli assistenti Alassio e Costanzo. Pasqua sarà il quarto uomo mentre al VAR ci sarà Mazzoleni e all’AVAR stazionerà Vivenzi.

’47 Rigore per la Lazio – Sullo sviluppo di un cross in area nerazzurra e mentre Padelli esce a vuoto, De Vrij spinge Immobile e causa il penalty per i biancocelesti. Rocchi non ha dubbi: sarà calcio di rigore.

’58 Ammonizione Luiz Felipe – il numero 3 entra duro su Lautaro Martinez e rimedia l’ammonizione. Il brasiliano era diffidato e salterà il prossimo match contro il Genoa.

80′ Fuorigioco Inter – Eriksen prova il tiro ma Strakosha respinge, sulla ribattuta Lautaro segna il 2-2 ma era abbondantemente in fuorigioco. E’ ancora vantaggio Lazio.