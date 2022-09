Moviola Lazio Feyenoord: non bene De Burgos, rigori “leggerini”. Sbaglia anche il Var

La moviola di Lazio-Feyenoord con l’arbitro De Burgos in serata storta, che assegna due rigori molto leggeri agli olandesi

Lazio-Feyenoord è stata anche scenario di una prestazione da dimenticare dell’arbitro De Burgos. Il fischietto spagnolo assegna infatti due rigori, il secondo poi tolto al Var, molto dubbi agli olandesi. La moviola del Corriere dello Sport il suo voto è 5.

ARBITRO – «Non benissimo (ma neanche bene) lo spagnolo Ricardo de Burgos Bengoetxea in una partita che si è fatta da sé. Assegna un rigore leggerino, l’altro glielo fa togliere il VAR per una quasi-simulazione di Gimenez (però, pensando a quello dato…). I suoi numeri: 16 falli e due soli gialli, per dire che era facile facile».

PRIMO RIGORE – «De Burgos assegna al Feyenoord un rigore leggerino (diciamo pure che, visti gli standard europei, è trequarti di regalo): in area della Lazio, Vecino sfiora la punta del piede di Gimenez entrambi a gamba alta a cercare il pallone. Lo spagnolo assegna il penalty, visto lo sfioramento (ma si può?), il VAR tace, un errore».

SECONDO RIGORE – «De Burgos assegna rigore per un intervento di Gila, ancora su Gimenez: facendo il paragone, più rigore questo che l’altro, con il giocatore del Feyenoord però già in caduta. Stavolta il VAR chiama, OFR e rigore tolto. Non è mano di Luis Alberto sul tiro di Pereira (braccia al corpo)».

GOL LUIS ALBERTO – «Regolare la rete dell’1-0 di Luis Alberto: quando lo lancia Vecino davanti a Bijlow, il giocatore biancoceleste è tenuto in gioco da due uomini, Pedersen e Hancko».