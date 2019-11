MOVIOLA Lazio Celtic: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la quarta giornata di Europa League League: moviola Lazio Celtic

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Celtic valido per la quarta giornata di Europa League 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro tedesco Tobias Stieler



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

5’Passa in vantaggio la Lazio con Immobile che al volo deposita in rete un cross dalla destra di Lazzari, toccato da Caicedo. Ciro nel momento in cui l’ecuadoregno devia il pallone con la testa è in posizione regolare.