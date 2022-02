Moviola Lazio Bologna, Piccinini fa arrabbiare Rocchi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Moviola Lazio Bologna, all’indomani del match si discute sul calcio di rigore assegnato da Piccinini: scelta che va contro i dettami di Rocchi

Il 3-0 della Lazio sul Bologna è stato segnato anche da un calcio di rigore. La scelta di Piccinini di concedere il penalty, però, ha fatto molto discutere: come riportato dal Corriere dello Sport, il contatto tra Soumaro e Zaccagni sarebbe un semplice contatto di gioco in una dinamica non colpevole.

La scelta del direttore di gara andrebbe «contro i dettami di Rocchi (“stop al rigorino”)».