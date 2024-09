Moviola Fiorentina Lazio; Manuela Nicolosi: «Rigori, corrette le decisioni di Marcenaro, e sul contatto Patric-Dodo...»

Manuela Nicolosi ha commentato la Moviola di Fiorentina Lazio. di seguito le sue parole su DAZN.

PAROLE – «Il primo lo abbiamo al 48′: fallo di Guendouzi su Gudmundsson. Pestone evidente e Marcenaro fischia il rigore. Niente giallo perchè step on foot, ma non c’è intensità: fallo con negligenza, ma non imprudenza.

Il secondo rigore invece non è stato fischito in campo, ma il VAR ho dovuto verificare che fosse avvenuto in campo o meno, le linee valgono come campo e in questo caso Tavares mantiene la gamba testa e lo colpisce sulla linea: ammonizione perchè c’era l’intensità.

Al 56 Patric rimane a terra e se vediamo l’immagine sembra esserci uno step on foot. Dodò colpisce con il piede, ma guardando la dinamica si vede che i due si strattonano, Dodò inciampa e finisce sul piede di Patric».