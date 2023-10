Moviola Feyenoord-Lazio, il CorSport boccia l’arbitro Stieler: «Manca un rosso agli olandesi». Il voto del quotidiano

Il Corriere dello Sport ha valutato la prestazione di Stieler, direttore di gara della sfida di Champions tra Feyenoord e Lazio. Ecco il voto del quotidiano sportivo.

STIELER 4.5– «Non ci siamo, anche la scuola tedesca paga pegno a livello internazionale, se Stieler è il futuro siamo messi male. Ben 12 cartellini gialli per 27 falli, uno ogni due fischi, neanche al corso arbitri. Tanti gialli ma non fa il secondo per Marcos Lopez sul rigore, il placcaggio non è fallo genuino».