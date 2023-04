Alle 20:45 scende in campo la Roma, che mette la Lazio nel mirino: le probabili formazioni

Possibilità di recuperare punti sulla Lazio per la Roma di Mourinho, che alle 20:45 fa visita all’Atalanta, in un match fondamentale per la classifica.

Ecco le probabili formazioni della sfida.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Zapata, Hojlund. All.: Gasperini

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All.: Mourinho