Mourinho sul suo futuro: «Io cercato dal Psg? Nessuno ha parlato con me»

Mourinho, il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida con il Leverkusen parla del suo futuro e delle condizioni di Dybala

Alla vigilia della partita contro il Bayern Leverkusen, Mourinho ha parlato sia del suo futuro che delle condizioni fisiche di Dybala rilasciando queste dichiarazioni

FUTURO – Io al Psg? Se mi cercano non mi hanno trovato, non hanno parlato con me

DYBALA – Dybala? Non lo so, vediamo domani. La mia sensazione oggi è no. Non voglio che domani lui gioca e tu dici che io sono un bugiardo