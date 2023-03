Mourinho squalificato nel derby: sdegno tra i tifosi della Roma. Organizzata la panolada in occasione del match interno col Sassuolo

Mourinho sarà squalificato nel derby con la Lazio e anche oggi col Sassuolo, sostituito in panchina dall’imbattuto Foti e seguirà la partita in qualche anfratto dell’Olimpico.

Non potrà godersi dal vivo la “panolada” organizzata in suo onore dai Roma Club e UTR. Una forma di protesta tipicamente spagnola, che vedrà coinvolta la tribuna Tevere per esprimere vicinanza dopo «l’ingiustizia subita dalla Roma e dall’allenatore». L’obiettivo dei tifosi – si legge in un nota – è di «far sentire civilmente il proprio sdegno. Per questo l’invito è di portate un fazzoletto bianco da sventolare al fischio d’inizio».