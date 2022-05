Mourinho: «Smalling? In Inghilterra lo chiamano “Smalldini”»

Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha esaltato le qualità del suo difensore Chris Smalling. Le dichiarazioni

Josè Mourinho ai microfoni di Sky Sports ha esaltato le qualità di Chris Smalling, paragonandolo addirittura a Paolo Maldini.

«Con lui si trattava di trovare il giusto equilibrio col suo corpo per farlo giocare con continuità. Ha esperienza oltre che grandi qualità. Anche tatticamente e nell’organizzazione difensiva della squadra. Sta facendo molto bene in questa stagione e sta giocando a un livello che mi rende felice perché penso che sia fantastico. In Italia è riconosciuto anche come “Smalldini”, metà Smalling e metà Paolo Maldini. Sta facendo cosa incredibili per noi».