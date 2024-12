Mourinho, la situazione del tecnico in Turchia è delicata: l’ex allenatore rischia l’esonero dal Fenerbahce

Mourinho, il tecnico portoghese rischia seriamente l’esonero dalla panchina turca e decisiva sarà la prossima sfida dei gialloblu

Sembra lontanissima l’accoglienza da star che ricevette durante il suo primo giorno in Turchia, perchè per Jose Mourinho anche l’avventura al Fenerbahce rischia seriamente di interrompersi. Stando a quanto viene riportato da AS la dirigenza turca non sarebbe per niente soddisfatta del rendimento e delle prestazioni della squadra, nonostante i gialloblu siano attualmente al secondo posto ma a pesare sono i 6 punti di distacco dal Galatasaray. A essere decisiva dovrebbe essere la sfida di giovedì sera in Europa League con l’Athletic Bilbao