Mourinho: «Siamo più forti. Proviamo a raggiungere tutto»

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Le sue dichiarazioni.

ROMA PIU FORTE – «Continuo a pensare che il modo più facile di vincere sia avere i giocatori più bravi. Ovviamente credo nei metodi di allenamento, se no non sarei allenatore, altrimenti farei il direttore o il presidente. Dividere il campo è più facile per lavorare e per controllare i lavori. Il lavoro settoriale lo faccio io ma penso che lo fanno tutti. Se vai su Instagram trovi il lavoro di tutti gli allenatori, tutti facciamo il copy-past. Questa è la generazione del copy-past. Non ti so dire se è più importante il quarto posto o vincere una coppa, è difficile. Proviamo a raggiungere tutto, siamo in corsa per la Conference e ci proviamo. La matematica ci dice che possiamo arrivare quarti e ci proviamo. Arrivare quarti è importante economicamente, per il prestigio e per giocare una competizione importante. Però, vincere un trofeo è molto importante. Vincere è come un virus positivo, ti aiuta a definire i tuoi progetti e a gestire le emozioni. Vincere è fondamentale e sarebbe molto importante per noi. L’obiettivo di oggi è vincere con il Genoa».

OBIETTIVI – «È importante perché quando finisce questo periodo la stagione sarà finita. La classifica sarà quella, avremo vinto o no un titolo. Quindi, da questo momento tutte le partite sono fondamentali. Ogni partita, ogni dettaglio è importante. Io e i giocatori dobbiamo concentrarci solo sulle competizioni. Adesso siamo noi, 22 giocatori più i 3 portieri più Spinazzola, che vediamo se sarà possibile averlo a disposizione entro fine stagione».